Шесть человек пострадали при столкновении двух автомобилей в Крыму
Шесть человек, включая двоих детей, пострадали в результате столкновения двух легковых автомобилей в Республике Крым. Об этом 29 марта сообщила прокуратура региона.
ДТП произошло 28 марта на автодороге Ялта – Севастополь в районе поселка Гаспра. Предварительно установлено, что водитель автомобиля Mazda выехал на встречную полосу и столкнулся с Chevrolet.
«В результате ДТП пострадали шесть человек, находившихся в двух автомобилях, в том числе двое несовершеннолетних 2009 и 2016 годов рождения», — указано в Telegram-канале ведомства.
По факту аварии проводится проверка.
В этот же день сообщалось, что на севере Москвы в результате ДТП пострадали два человека. Столкновение двух легковых автомобилей произошло на Керамическом проезде. Другие детали происшествия не уточнялись.