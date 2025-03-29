В курском приграничье обнаружили еще одно тело убитого ВСУ мирного жителя

В селе Погребки Суджанского района Курской области найдено еще одно тело убитого боевиками Вооруженных сил Украины (ВСУ) мирного жителя, обстоятельства преступления устанавливаются. Об этом 29 марта сообщила официальный представитель Следственного комитета (СК) России Светлана Петренко.

«В рамках расследования уголовного дела о террористическом акте (п. «б» ч. 3 ст. 205 УК РФ) следователи СК России осмотрели место происшествия и на территории жилого дома в селе Погребки Суджанского района Курской области обнаружили тело мирного жителя с признаками насильственной смерти», — рассказала Петренко, слова которой приводятся в Telegram-канале СК.

Она отметила, что следователи изучили обстановку вокруг тела и собрали вещественные доказательства, придя к выводу, что мирный житель умер от рук боевиков ВСУ. Правоохранители разбираются в произошедшем, чтобы опознать погибшего. Для этого назначены судебные экспертизы и ведется допрос свидетелей.

Официальный представитель СК подчеркнула, что во время предварительного следствия всех виновных в этом преступлении украинских боевиков установят и привлекут к ответственности.

На этой неделе, 26 марта, СК России установил новые факты убийств мирных жителей Курской области военными вооруженных формирований Украины (ВФУ). Так, в селе Казачья Локня в приграничном Суджанском районе украинские боевики, которые незаконно вторглись на территорию РФ, убили как минимум двух гражданских, которые прятались в жилых домах.

Кроме того, солдаты ВФУ целенаправленно вели огонь по улицам, расставляли военную технику в частном секторе, мародерствовали и поджигали дома, причем не только в Казачьей Локне, но и в селе Заолешенка и слободе Замостье. По факту этих преступлений возбуждено уголовное дело по п. «б» ч. 3 ст. 205 и пп. «а», «в» ч. 3 ст. 356.1 УК РФ («Террористический акт», «Мародерство»).