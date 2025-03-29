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СМИ сообщили о готовности ХАМАС освободить заложников в Ид-аль-Фитр

Kan: ХАМАС готово освободить несколько заложников в Ид-аль-Фитр
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Фото: REUTERS/Ramadan Abed
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Палестинское движение ХАМАС готово освободить нескольких заложников ради введения режима прекращения огня во время праздника Ид-аль-Фитр. Об этом 28 марта сообщила израильская телерадиокомпания Kan со ссылкой на источники.

По ее данным, одним из освобожденных заложников может стать военный Идан Александер, у которого есть гражданство США. Он был взят в плен ХАМАС на контрольно-пропускном пункте Кисуфим.

При этом пока не ясны ни точные условия перемирия, которые выдвигает палестинское движение, ни позиция Израиля по этому вопросу, добавило СМИ.

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Представители ХАМАС на встрече с главой МИД Турции Хаканом Фиданом 22 марта заявили, что готовы «проявить гибкость» в диалоге с Израилем, чтобы добиться перемирия в секторе Газа, вывода оттуда израильских военных и обмена заложников на палестинских заключенных.

Армия обороны Израиля 18 марта сообщила о возобновлении военных операций против ХАМАС в секторе Газа. В результате израильских авиаударов пострадало более 1 тыс. человек, число погибших увеличилось до 310. Также израильский журналист Барак Равид заявил, что Израиль заранее предупредил администрацию президента США Дональда Трампа о возобновлении ударов по сектору Газа.

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