Роскачество выявило новую схему мошенничества с домашними животными
Мошенники стали представляться сотрудниками «жилищной инспекции» и вымогать деньги, угрожая изъятием домашних животных из-за якобы превышения «лимита». Об этом 29 марта сообщило Роскачество.
Злоумышленники звонят владельцам квартир, выясняют количество домашних питомцев и угрожают, если оно превышает произвольно установленную «новую норму», уточнили в ведомстве.
В Роскачестве подчеркнули, что запугивание подкрепляется фишинговыми сайтами, имитирующими «новые правила» с портала «Госуслуг», что используется для кражи личных данных. Аферисты требуют перевода денег для получения разрешения на содержание животных.
«Если вам позвонили, представились сотрудниками государственной организации и требуют деньги за содержание ваших питомцев, не сомневайтесь — это мошенники. Немедленно прекращайте разговор и обращайтесь в полицию», — приводит слова руководителя центра цифровой экспертизы Роскачества Сергея Кузьменко «РИА Новости».
Управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России сообщило 27 марта, что мошенники придумали новый способ обмана россиян, основанный на криптовалюте, с использованием функции демонстрации экрана.
При регистрации в криптовалютной организации аферисты убеждают жертву включить демонстрацию экрана на смартфоне, тем самым получают возможность завладеть средствами.