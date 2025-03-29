Реклама
Прямой эфир
Мир
СМИ узнали о требовании США к компаниям Франции отказаться от политики инклюзивности
Общество
Семь человек задержали по делу вирусной программы Mamont
Мир
Замминистра обороны РФ Фомин обсудил военное сотрудничество с руководством Мьянмы
Мир
СМИ указали на необходимость ЕС отказаться от плана по вводу войск на Украину
Мир
Число погибших в результате землетрясения в Мьянме превысило 1 тыс. человек
Мир
Президент Бразилии подтвердил планы приехать на празднование Дня Победы в Москве
Мир
Глава Пентагона подвергся критике за присутствие жены на секретных встречах
Армия
ВС России освободили Пантелеймоновку в ДНР и Щербаки в Запорожской области
Мир
Две россиянки находятся в больнице после крушения батискафа в Египте
Мир
Премьер Саксонии призвал обсудить смягчение антироссийских санкций ЕС
Мир
Стартап Маска xAI купил все акции соцсети X
Мир
WSJ узнала о желании США установить контроль над экономикой Украины
Общество
В Иркутской области спасатели откачали воду из 12 домовладений
Мир
Американец угнал грузовик и протаранил 13 машин в Калифорнии
Общество
Школьник из Москвы завоевал золотую медаль на первенстве мира по шахматам
Армия
«Ростех» передал ВКС России первую в этом году партию истребителей Су-35С
Общество
В Ингушетии арестовали экстрадированного из Египта пособника террористов

В МЧС сообщили об индексации с 1 апреля финансовой помощи пострадавшим в ЧС

0
EN
Фото: ИЗВЕСТИЯ
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

Правительством РФ приняты подготовленные МЧС проекты постановлений, по которым с 1 апреля 2025 года размеры финансовой помощи пострадавшим в чрезвычайных ситуациях проиндексируют на 4,5%. Об этом 29 марта сообщили в пресс-службе МЧС России.

«Ведомством проведена работа по поручению президента Российской Федерации. В этом году решено проиндексировать размеры выплат на 4,5%. Увеличенные выплаты будут начисляться пострадавшим начиная с 1 апреля текущего года», — приводит пресс-служба ведомства в Telegram-канале слова главы МЧС России Александра Куренкова.

Уточняется, что будут проиндексированы размеры единовременной материальной и финансовой помощи гражданам в связи с утратой ими имущества первой необходимости и единовременных пособий.

Теперь единовременная материальная помощь составит 15 675 рублей. Матпомощь при частичной утрате имущества первой необходимости — 78 375, а при полной утрате — 156 750. Выплаты родственникам погибших составят 1 567 500 рублей, выплаты за вред здоровью — до 627 тыс. в зависимости от тяжести.

Длинный паводок: активная фаза половодья началась в 11 регионах
Пока на одних реках подтопления, на других уровни воды оказались критически низкими

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил 13 марта, что правительство РФ направит 2,5 млрд рублей Курской области на поддержку пострадавших промышленных предприятий. Он обратил внимание, что для фирм предусмотрены меры поддержки, включая гранты, субсидии на оплату временного простоя сотрудников, льготы по лизингу оборудования, отсрочки по налогам и страховым взносам, а также поставки автомобилей для мобильной торговли.

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025