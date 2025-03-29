В МЧС сообщили об индексации с 1 апреля финансовой помощи пострадавшим в ЧС
Правительством РФ приняты подготовленные МЧС проекты постановлений, по которым с 1 апреля 2025 года размеры финансовой помощи пострадавшим в чрезвычайных ситуациях проиндексируют на 4,5%. Об этом 29 марта сообщили в пресс-службе МЧС России.
«Ведомством проведена работа по поручению президента Российской Федерации. В этом году решено проиндексировать размеры выплат на 4,5%. Увеличенные выплаты будут начисляться пострадавшим начиная с 1 апреля текущего года», — приводит пресс-служба ведомства в Telegram-канале слова главы МЧС России Александра Куренкова.
Уточняется, что будут проиндексированы размеры единовременной материальной и финансовой помощи гражданам в связи с утратой ими имущества первой необходимости и единовременных пособий.
Теперь единовременная материальная помощь составит 15 675 рублей. Матпомощь при частичной утрате имущества первой необходимости — 78 375, а при полной утрате — 156 750. Выплаты родственникам погибших составят 1 567 500 рублей, выплаты за вред здоровью — до 627 тыс. в зависимости от тяжести.
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил 13 марта, что правительство РФ направит 2,5 млрд рублей Курской области на поддержку пострадавших промышленных предприятий. Он обратил внимание, что для фирм предусмотрены меры поддержки, включая гранты, субсидии на оплату временного простоя сотрудников, льготы по лизингу оборудования, отсрочки по налогам и страховым взносам, а также поставки автомобилей для мобильной торговли.