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Диетолог рассказала об опасности экспресс-диет для похудения

Диетолог Богданова: экспресс-диеты вызывают стресс и опасны для здоровья
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
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Диетолог, нутрициолог, психолог, автор книги и методики «Ешь. Читай. Худей» Зоя Богданова напомнила об опасности экспресс-диет, поскольку они нарушают обмен веществ. Об этом 29 марта она рассказала в беседе с радио Sputnik.

В издании со ссылкой на данные системы «Яндекс Вордстат» уточнили, что за последний месяц средний показатель запроса в интернете по слову «диета» превысил более трех млн. Богданова, в сою очередь, отметила, что в преддверии лета люди ищут способы снижения веса, в том числе экспресс-диеты для быстрого результата. Диетолог подчеркнула, что такие диеты опасны для здоровья.

«Экспресс-диеты — это стимуляция обменных процессов. Подобные методы снижения веса побуждают стресс, что приводит к синтезированию кортизола. А он, в свою очередь, замедляет нервную систему и все обменные процессы», — подчеркнула эксперт.

Как отмечает Богданова, экспресс-диеты дают быстрый результат, но в долгосрочной перспективе приводят к отрицательным результатам.

«Стройность — это длинная перспектива, требующая времени. Сразу же в моменте мы не можем получить желаемый результат. Первое, на что нужно обратить внимание при похудении, — это концентрация на своей цели, второе — режим питания, воды и сна, третье — физическая активность», — заключила диетолог.

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Диетолог и нутрициолог Роман Пристанский 26 марта рассказал россиянам, что отказ от углеводов за четыре часа до сна поможет при похудении. Он также отметил, что основной проблемой диет являются сильные перегибы в питании, а в них самое главное — понимание собственного расхода энергии с коэффициентом активности.

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