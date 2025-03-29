Диетолог рассказала об опасности экспресс-диет для похудения

Диетолог, нутрициолог, психолог, автор книги и методики «Ешь. Читай. Худей» Зоя Богданова напомнила об опасности экспресс-диет, поскольку они нарушают обмен веществ. Об этом 29 марта она рассказала в беседе с радио Sputnik.

В издании со ссылкой на данные системы «Яндекс Вордстат» уточнили, что за последний месяц средний показатель запроса в интернете по слову «диета» превысил более трех млн. Богданова, в сою очередь, отметила, что в преддверии лета люди ищут способы снижения веса, в том числе экспресс-диеты для быстрого результата. Диетолог подчеркнула, что такие диеты опасны для здоровья.

«Экспресс-диеты — это стимуляция обменных процессов. Подобные методы снижения веса побуждают стресс, что приводит к синтезированию кортизола. А он, в свою очередь, замедляет нервную систему и все обменные процессы», — подчеркнула эксперт.

Как отмечает Богданова, экспресс-диеты дают быстрый результат, но в долгосрочной перспективе приводят к отрицательным результатам.

«Стройность — это длинная перспектива, требующая времени. Сразу же в моменте мы не можем получить желаемый результат. Первое, на что нужно обратить внимание при похудении, — это концентрация на своей цели, второе — режим питания, воды и сна, третье — физическая активность», — заключила диетолог.

Диетолог и нутрициолог Роман Пристанский 26 марта рассказал россиянам, что отказ от углеводов за четыре часа до сна поможет при похудении. Он также отметил, что основной проблемой диет являются сильные перегибы в питании, а в них самое главное — понимание собственного расхода энергии с коэффициентом активности.