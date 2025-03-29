Мужчина погиб в результате ДТП в Свердловской области
В Свердловской области в результате столкновения двух автомобилей погиб водитель. Об этом 29 марта сообщила пресс-служба региональной Госавтоинспекции в Telegram-канале.
Уточняется, что ДТП произошло около 6:00 по местному времени (4:00 мск) на 57-м км автодороги Екатеринбург – Реж – Алапаевск. По предварительным данным, 22-летний водитель Volkswagen Polo выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем марки Toyota Auris, за рулем которого находился 40-летний мужчина.
По данным ведомства, водитель Volkswagen погиб на месте происшествия до приезда скорой помощи. Мужчина, управляющий Toyota, а также 13-летний пассажир были доставлены в больницу с различными травмами.
Сообщается, что правоохранительными органами была назначена химико-токсикологическая экспертиза для выяснения состояния, в котором погибший мужчина находился во время ДТП. В настоящий момент полицейские разбираются в обстоятельствах аварии и проводят необходимые процессуальные действия.
На юге Москвы 28 марта автомобиль скорой помощи врезался в остановку. Отмечалось, что до столкновения машина ехала по встречной полосе на Кировоградской улице с включенными мигалками. По предварительным данным, в результате происшествия пострадали три человека.