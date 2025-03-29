Реклама
Прямой эфир
Армия
Расчеты РСЗО «Ураган» рассказали о ликвидации позиций ВСУ в курском приграничье
Общество
Роскачество выявило новую схему мошенничества с домашними животными
Общество
В МЧС сообщили об индексации с 1 апреля финансовой помощи пострадавшим в ЧС
Спорт
Российские теннисистки Мирра Андреева и Диана Шнайдер вышли в финал WTA-1000
Мир
Число погибших в результате землетрясения в Мьянме превысило 1 тыс. человек
Армия
Средства ПВО за ночь сбили три дрона ВСУ над Белгородской областью
Общество
В Гидрометцентре спрогнозировали снег в европейской части России в апреле
Общество
В Ростове-на-Дону задержан подозреваемый в краже иконы из храма
Армия
Военные группировки войск «Запад» за сутки ликвидировали до 230 боевиков ВСУ
Армия
В Индии стартовало российско-индийское военно-морское учение «Индра Нэви – 2025»
Мир
WP сообщила об обеспокоенности Киева новыми условиями сделки с США по ископаемым
Общество
Белоусов поздравил сотрудников юрслужбы ВС РФ с профессиональным праздником
Мир
Reuters сообщило об увольнении оставшихся сотрудников USAID в июле и сентябре
Мир
СМИ узнали о найденных на улице Англии документах с секретной военной информацией
Спорт
Теннисистка Дарья Касаткина сменила спортивное гражданство на австралийское
Мир
ABC сообщил о падении легкомоторного самолета на авиашоу в Австралии
Происшествия
Землетрясение магнитудой 4,1 зафиксировано в Пятигорске

Мужчина погиб в результате ДТП в Свердловской области

0
EN
Фото: t.me/gibdd_66
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

В Свердловской области в результате столкновения двух автомобилей погиб водитель. Об этом 29 марта сообщила пресс-служба региональной Госавтоинспекции в Telegram-канале.

Уточняется, что ДТП произошло около 6:00 по местному времени (4:00 мск) на 57-м км автодороги Екатеринбург – Реж – Алапаевск. По предварительным данным, 22-летний водитель Volkswagen Polo выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем марки Toyota Auris, за рулем которого находился 40-летний мужчина.

По данным ведомства, водитель Volkswagen погиб на месте происшествия до приезда скорой помощи. Мужчина, управляющий Toyota, а также 13-летний пассажир были доставлены в больницу с различными травмами.

Сообщается, что правоохранительными органами была назначена химико-токсикологическая экспертиза для выяснения состояния, в котором погибший мужчина находился во время ДТП. В настоящий момент полицейские разбираются в обстоятельствах аварии и проводят необходимые процессуальные действия.

Сильный снегопад в Москве: непогода парализовала дороги и привела к множественным ДТП
Дептранс рекомендует жителям столицы использовать общественный транспорт

На юге Москвы 28 марта автомобиль скорой помощи врезался в остановку. Отмечалось, что до столкновения машина ехала по встречной полосе на Кировоградской улице с включенными мигалками. По предварительным данным, в результате происшествия пострадали три человека.

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025