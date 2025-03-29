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Расчеты РСЗО «Ураган» рассказали о ликвидации позиций ВСУ в курском приграничье

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Фото: РИА Новости/Евгений Биятов
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Расчеты реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Ураган» 52-й артиллерийской бригады ВДВ уничтожают позиции Вооруженных сил Украины (ВСУ) в приграничных районах Курской области. Кадры боевой работы российских военнослужащих есть в распоряжении «Известий».

«Прямо сейчас на огневую позицию заезжает готовый к работе «Ураган», — передает корреспондент «Известий» Эмиль Тимашев.

Первый снаряд — пристрелочный. После подтверждения от аэроразведки проводится корректировка цели, а затем снова удар. Так, артиллеристы 52-й артиллерийской бригады ВДВ разгромили опорный пункт ВСУ. При этом бойцы обеспечивают безопасность орудия, следят за небом, пока техника наводится, противовоздушная оборона ведет наблюдение.

«Очень большие снаряды. Так бахнет, что крики, вопли. Иногда вообще не реагируют, потому что они все там отправились в ад», — сказал командир РСЗО «Ураган» с позывным Мороз.

Старший офицер батареи РСЗО с позывным Шмель отметил, что боевая работа артиллеристов нарушает вражескую логистику и поддерживает пехоту Вооруженных сил (ВС) РФ.

«В первую очередь мы нарушаем их логистику. Во вторую очередь мы поддерживаем нашу пехоту. Как мы отрабатываем — пехота идет в наступление», — добавил военнослужащий.

РСЗО «Ураган» может поразить любое укрепление украинских боевиков. В особенности те, что вырыл противник в курском приграничье.

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В Министерстве обороны России 28 марта сообщили об освобождении населенного пункта Гоголевка в Курской области. Отмечается, что российские военные поразили формирования пяти бригад ВСУ в районах населенных пунктов Горналь, Гуево и Олешня, а также живую силу и технику противника еще в 17 населенных пунктах.

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