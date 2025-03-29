Число погибших в результате землетрясения в Мьянме увеличилось до 694
Число погибших в результате землетрясения в Мьянме возросло до 694, количество пострадавших увеличилось до 1670. Об этом 29 марта сообщило агентство France-Presse со ссылкой на местные власти.
«Число жертв землетрясения в Мьянме возросло до 694 человек, 1670 ранены, сообщает хунта», — следует из публикации в соцсети X (бывш. Twitter).
Землетрясения магнитудой 7,7 и 6,4 были зафиксированы на территории соседней с Таиландом Мьянмы 28 марта. Впоследствии колебания достигли Бангкока и его окрестностей. В столице страны объявлен режим ЧП. Ранее сообщалось, о 144 погибших в Мьянме и 10 в Бангкоке. Работы на месте обрушения продолжаются.
МЧС России направило 28 марта в Мьянму два самолета со спасателями для ликвидации последствий землетрясения. В состав сводного отряда МЧС России вошли 120 спасателей. Кроме того, на место происшествия выехали кинологи, врачи-анестезиологи и психологи российского ведомства.