МВД РФ переобъявило в розыск бизнесмена украинского происхождения Шифрина

Бизнесмен украинского происхождения Эдуард Шифрин был вновь объявлен в розыск по статье УК РФ. Об этом 28 марта свидетельствуют данные из базы розыска МВД России.

«Разыскивается по статье УК. Особые приметы: переобъявлен», — указано в сообщении, без уточнения, какая именно статья вменяется бизнесмену.

Согласно ведомственной базе, он был рожден 12 июля 1960 года в городе Днепропетровске. ТАСС со ссылкой на материалы дела уточнило, что суды арестовали активы Шифрина по делу о мошенничестве.

Шифрина объявляли в розыск еще в октябре 2023 года. Тогда уточнялось, что в октябре 2016 года бизнесмену было выдано гражданство РФ.