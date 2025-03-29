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Военные группировки войск «Запад» за сутки ликвидировали до 230 боевиков ВСУ

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Фото: РИА Новости/Сергей Бобылев
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Российские военнослужащие Западной группировки войск за сутки ликвидировали до 230 боевиков, 23 пункта управления беспилотной авиацией и полевой склад боеприпасов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом 29 марта сообщил начальник пресс-центра группировки войск «Запад» Иван Бигма.

«За сутки потери противника составили до 230 военнослужащих и три пикапа. Три военнослужащих ВСУ сдались в плен. <…> Также уничтожены 23 пункта управления БПЛА, станция радиоэлектронной борьбы и полевой склад боеприпасов противника», — сказал он ТАСС.

Кроме того, по словам Бигмы, в ходе контрбатарейной борьбы были уничтожены шесть минометных расчетов ВСУ и орудие M101 калибром 105 мм американского производства. Также силы противовоздушной обороны уничтожили 24 украинских беспилотника самолетного типа.

Начальник пресс-центра группировки войск «Запад» добавил, что российские военные нанесли поражение формированиям двух механизированных и аэромобильной бригад ВСУ, бригады территориальной обороны в районах Шапковки, Торского, Кондрашовки, Григоровки и Ямполя.

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В Минобороны РФ 29 марта сообщили, что расчеты 130-миллиметровых буксируемых гаубиц М-46 44-го армейского корпуса группировки войск «Север» при выполнении огневых задач уничтожили взводный опорный пункт, боевую технику и живую силу ВСУ на харьковском направлении.

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