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В Гидрометцентре спрогнозировали снег в европейской части России в апреле

Вильфанд: снег в европейской части РФ в мае маловероятен, но в апреле он будет
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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В апреле ожидается появление снега на европейской части России, но на майских праздниках он маловероятен. Об этом 29 марта сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«В прошлом году было не просто редкое, уникальное событие, никогда еще не было установления временного снежного покрова 9 мая в центре европейской части России. Но в апреле обязательно еще будет снег. Вообще не бывает апреля, чтобы совсем не было снега, самое главное, что не будет устойчивого снега, устойчивых сильных холодов, только временные», — сказал он «РИА Новости».

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Вильфанд 26 марта сообщил, что температура воздуха в Москве в предстоящие выходные, 29 и 30 марта, будет превышать норму на 5–6 градусов. Он добавил, что существенных осадков на выходных не ожидается.

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