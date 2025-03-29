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Карни выступил против сотрудничества Канады и России в Арктике

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Фото: Василий Поважный
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Власти Канады не намерены развивать сотрудничество с Россией в Арктике. Об этом в пятницу, 28 марта, заявил недавно вступивший в должность премьер-министр Канады Марк Карни в ходе общения с журналистами в Монреале.

«Назначение посла по Арктике произошло отчасти для укрепления тех отношений, которые у нас есть с союзниками или странами-единомышленницами в Арктике. Россия ни в коей мере не является одной из этих стран», — сказал он.

Соответствующее заявление Карни сделал на фоне отправки канадской дипломатической миссии в Аляску и Гренландию, о которой объявили еще в прошлом году. Глава МИД Канады Мелани Жоли тогда заявляла, что благодаря этим мерам Оттава сможет отстаивать свои национальные интересы в регионе, пишет «Газета.Ru».

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В Министерство иностранных дел России 28 марта был вызван замглавы канадской дипмиссии Брайан Эбель. По данным ведомства, ему сделан демарш в связи с русофобскими высказываниями посла Канады в РФ Сары Тейлор после возложения цветов к монументу «Родина-мать» на Пискаревском кладбище в Санкт-Петербурге.

В МИДе отметили, что такое утверждение является неуместным, оскорбляет память жертв блокады, а также представляет попытку оправдать действия немецких захватчиков.

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