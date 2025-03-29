Бербок предложила сделать платным обновление iPhone в ответ на пошлины Трампа

За каждое обновление программного обеспечения телефона iPhone могут ввести денежный сбор в ответ на пошлины президента США Дональда Трампа. С таким предложением 28 марта выступила глава МИД Германии Анналена Бербок.

«Если другие, как сегодня, введут 25-процентные пошлины, то мы сможем применить весь наш инструментарий. Как часто мы обновляем свой iPhone? Десять центов за обновление принесло бы много денег Европе, но другим это может не понравиться», — приводит слова Бербок немецкая газета Der Tagesspiegel.

Немецкое издание Handelsblatt со ссылкой на экспертов американской аналитической фирмы Bernstein 27 марта сообщило, что анонсированное Трампом введение пошлин на все легковые автомобили и грузовики может привести к €11 млрд убытков для автопроизводителей Германии. По мнению экспертов, общий уровень падения прибыли будет зависеть от продолжительности действия пошлин.

Трамп 26 марта анонсировал введение в США 25-процентных пошлин на все легковые автомобили и грузовики, произведенные за пределами страны. Он уточнил, что данные меры вступят в силу 2 апреля и добавятся к уже существующим. Согласно оценкам Белого дома, будет собрано примерно $100 млрд ежегодных пошлин.