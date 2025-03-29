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Два человека пострадали в результате ДТП на севере Москвы

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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На севере Москвы в результате ДТП пострадали два человека. Об этом 29 марта сообщил источник «Известий».

Он уточнил, что столкновение двух легковых автомобилей произошло на Керамическом проезде. Пострадавших осматривают врачи.

На юге Москвы 28 марта автомобиль скорой помощи врезался в остановку. Отмечалось, что до столкновения машина ехала по встречной полосе на Кировоградской улице с включенными мигалками. По предварительным данным, в результате происшествия пострадали три человека.

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