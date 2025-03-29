Реклама
Прямой эфир
Армия
Расчеты РСЗО «Ураган» рассказали о ликвидации позиций ВСУ в курском приграничье
Общество
Роскачество выявило новую схему мошенничества с домашними животными
Общество
В МЧС сообщили об индексации с 1 апреля финансовой помощи пострадавшим в ЧС
Спорт
Российские теннисистки Мирра Андреева и Диана Шнайдер вышли в финал WTA-1000
Мир
Число погибших в результате землетрясения в Мьянме превысило 1 тыс. человек
Армия
Средства ПВО за ночь сбили три дрона ВСУ над Белгородской областью
Общество
В Гидрометцентре спрогнозировали снег в европейской части России в апреле
Общество
В Ростове-на-Дону задержан подозреваемый в краже иконы из храма
Армия
Военные группировки войск «Запад» за сутки ликвидировали до 230 боевиков ВСУ
Армия
В Индии стартовало российско-индийское военно-морское учение «Индра Нэви – 2025»
Мир
WP сообщила об обеспокоенности Киева новыми условиями сделки с США по ископаемым
Общество
Белоусов поздравил сотрудников юрслужбы ВС РФ с профессиональным праздником
Мир
Reuters сообщило об увольнении оставшихся сотрудников USAID в июле и сентябре
Мир
СМИ узнали о найденных на улице Англии документах с секретной военной информацией
Спорт
Теннисистка Дарья Касаткина сменила спортивное гражданство на австралийское
Мир
ABC сообщил о падении легкомоторного самолета на авиашоу в Австралии
Происшествия
Землетрясение магнитудой 4,1 зафиксировано в Пятигорске

В Ростове-на-Дону задержан подозреваемый в краже иконы из храма

0
EN
Фото: МВД России
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

В Ростове-на-Дону сотрудники полиции задержали подозреваемого в краже иконы из храма преподобного Серафима Саровского. Об этом 29 марта сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Уточняется, что днем злоумышленник зашел в храм, снял со стены Казанскую икону Пресвятой Богородицы, а затем скрылся. В тот же день правоохранители установили, что к преступлению может быть причастен имеющий судимость 58-летний местный житель. Впоследствии он был задержан по месту проживания, там же полицейские нашли похищенный образ.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ст. 158 УК РФ («Кража»). В качестве меры мера пресечения ему избрана подписка о невыезде и обязательство соблюдать надлежащее поведение.

Хоть святых выноси: из валдайской обители похитили святыню
Полиция в течение месяца раскрыла дерзкую кражу Иверской иконы Божией Матери

В январе во время крестин, проходящих в одном из храмов Челябинска, семья украла столетнюю икону Божией Матери. На кадрах инцидента, появившихся в распоряжении «Известий», видно, как двое мужчин совершили кражу, предварительно перекрестившись. Подозреваемыми оказались двое местных жителей, впоследствии они были задержаны.

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025