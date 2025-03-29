В Ростове-на-Дону задержан подозреваемый в краже иконы из храма
В Ростове-на-Дону сотрудники полиции задержали подозреваемого в краже иконы из храма преподобного Серафима Саровского. Об этом 29 марта сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Уточняется, что днем злоумышленник зашел в храм, снял со стены Казанскую икону Пресвятой Богородицы, а затем скрылся. В тот же день правоохранители установили, что к преступлению может быть причастен имеющий судимость 58-летний местный житель. Впоследствии он был задержан по месту проживания, там же полицейские нашли похищенный образ.
В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ст. 158 УК РФ («Кража»). В качестве меры мера пресечения ему избрана подписка о невыезде и обязательство соблюдать надлежащее поведение.
В январе во время крестин, проходящих в одном из храмов Челябинска, семья украла столетнюю икону Божией Матери. На кадрах инцидента, появившихся в распоряжении «Известий», видно, как двое мужчин совершили кражу, предварительно перекрестившись. Подозреваемыми оказались двое местных жителей, впоследствии они были задержаны.