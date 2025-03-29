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Расчеты САУ «Гиацинт-С» поразили позиции ВСУ на южнодонецком направлении

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Фото: Министерство обороны РФ
dzen
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Расчеты 152-миллиметровых самоходных артиллерийских установок (САУ) «Гиацинт-С» 40-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота группировки войск «Восток» нанесли удары по позициям Вооруженных сил Украины (ВСУ) на южнодонецком направлении специальной военной операции, уничтожив живую силу и опорные пункты противника. Об этом 29 марта сообщили в Минобороны РФ.

Как сообщили в ведомстве, получив точные координаты, артиллеристы выполнили наводку орудий на цель, поразив замаскированный опорный пункт.

При этом расчеты регулярно не только уничтожают выявленные огневые позиции ВСУ, но и выполняют задачи, поражая артиллерию противника в рамках контрбатарейной борьбы. Отмечается, что время перехода «Гиацинт-С» из походного положения в боевое составляет не более четырех минут, скорострельность достигает 5–6 выстрелов в минуту, дальность стрельбы — до 30 км.

«Задачи бывают разные. Можем работать как на выкатном орудии, также можем и с буксиром орудия. Цели разные бывают, от самоходных артиллерийских установок до живой силы противника, по блиндажам. Это не имеет значения, дальность позволяет работать по кому угодно», — сказал командир орудия с позывным Байкал.

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В Минобороны РФ 28 марта сообщили, что расчет зенитного ракетно-пушечного комплекса (ЗРПК) «Панцирь-С» 49-1 общевойсковой армии группировки войск «Днепр» поразил ударный беспилотный летательный аппарат (БПЛА) ВСУ. По данным ведомства, расчет комплекса обнаружил цель и идентифицировал ее как вражеский ударный беспилотник, который летел в сторону одного из населенных пунктов Запорожской области.

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