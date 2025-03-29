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Операторы FPV-дронов уничтожили танк ВСУ на александро-калиновском направлении

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Фото: РИА Новости/Евгений Биятов
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Операторы ударных FPV-дронов мотострелкового соединения Южной группировки войск уничтожили танк Вооруженных сил Украины (ВСУ) на александро-калиновском направлении специальной военной операции (СВО). Об этом 29 марта сообщили в Минобороны РФ.

По данным ведомства, разведчики 68-го армейского корпуса обнаружили украинскую боевую машину, которая пыталась контратаковать позиции российской армии. Тогда операторы ударных беспилотных летательных аппаратов обездвижили танк ВСУ, после чего мотострелки Южной группировки войск применили по нему FPV-дроны на оптоволокне. Вражеский танк был полностью уничтожен.

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Расчет БПЛА 1-й Славянской бригады группировки войск «Центр» 28 марта рассказал «Известиям» об использовании беспилотника Supercam S350 для аэрофотосъемки и видеомониторинга целей украинских боевиков в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Благодаря дрону-разведчику российские бойцы оперативно выявляют технику ВСУ.

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