В МЧС предупредили о сильном тумане в Москве в ночь на 29 марта
В ночь на 29 марта в Москве ожидается туман с видимостью до 100–500 м, предупредили в столичном управлении МЧС России в Telegram-канале.
По данным ведомства, метеорологическое явление будет сохраняться до 10:00 субботы, 29 марта.
В связи с этим в МЧС рекомендовали водителям снизить скорость движения, увеличить дистанцию от впереди идущих автомобилей и избегать внезапных маневров на дороге.
Начальник ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин сообщил 26 марта, что в выходные дни в Москве ожидается потепление до +11…+14 градусов. По его словам, природа переходит на весенний лад и впереди ждут хорошие теплые дни без осадков.