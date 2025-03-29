Украинские СМИ сообщили о взрывах в Киеве и Сумах на фоне воздушной тревоги
На Украине в Киеве прозвучали взрывы на фоне воздушной тревоги. Об этом 29 марта сообщил телеканал «Общественное».
«В Киеве слышны взрывы», — говорится в сообщении телеканала в Telegram-канале.
Позже украинский телеканал сообщил о взрывах в Сумах на фоне воздушной тревоги в Сумской области.
По информации онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Киеве, а также в Киевской, Житомирской, Черниговской, Сумской, Полтавской, Черкасской, Кировоградской, Днепропетровской и Харьковской областях объявлена воздушная тревога.
В Минобороны России данную информацию не комментировали.
Украинский телеканал «Общественное» 28 марта сообщил, что в Днепропетровске (украинское название города с 2016 года — Днепр) на фоне воздушной тревоги прогремели взрывы. В Министерстве обороны России данные о взрывах не комментировали.