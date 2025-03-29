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Украинские СМИ сообщили о взрывах в Киеве и Сумах на фоне воздушной тревоги

«Общественное»: в Киеве и Сумах на Украине прозвучали взрывы
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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На Украине в Киеве прозвучали взрывы на фоне воздушной тревоги. Об этом 29 марта сообщил телеканал «Общественное».

«В Киеве слышны взрывы», — говорится в сообщении телеканала в Telegram-канале.

Позже украинский телеканал сообщил о взрывах в Сумах на фоне воздушной тревоги в Сумской области.

По информации онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Киеве, а также в Киевской, Житомирской, Черниговской, Сумской, Полтавской, Черкасской, Кировоградской, Днепропетровской и Харьковской областях объявлена воздушная тревога.

В Минобороны России данную информацию не комментировали.

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Украинский телеканал «Общественное» 28 марта сообщил, что в Днепропетровске (украинское название города с 2016 года — Днепр) на фоне воздушной тревоги прогремели взрывы. В Министерстве обороны России данные о взрывах не комментировали.

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