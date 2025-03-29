Губернатор Белгородской области сообщил об атаке дрона ВСУ на город Строитель
Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали с помощью беспилотного летательного аппарата (БПЛА) город Строитель в Белгородской области. Об этом 29 марта сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
«Беспилотником ВСУ атакован город Строитель. Предварительно, пострадавших нет», — написал Гладков в Telegram-канале.
По его словам, в результате атаки украинского дрона произошло возгорание кровли двухэтажного недействующего офисного здания. Очаги возгорания ликвидированы тремя пожарными расчетами.
«Информация о последствиях уточняется», — добавил он.
Гладков ранее в этот день заявил, что ВСУ с помощью дронов атаковали четыре района Белгородской области. По предварительным данным, никто из мирных жителей не пострадал.