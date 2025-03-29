СМИ узнали о найденных на улице Англии документах с секретной военной информацией
Стопки документов, содержащих секретную военную информацию, были найдены разбросанными по улице Ньюкасла в Северо-Восточной Англии. Об этом 28 марта сообщает вещательная корпорация Би-би-си (BBC).
По ее данным, в документах, обнаруженных прохожим мужчиной, содержалась информация в том числе о званиях военнослужащих, их электронные адреса, графики дежурств, сведения о выдаче оружия, а также данные, связанные с доступом к оружейному хранилищу и системе обнаружения вторжений.
На еще одном документе, по данным издания, был гриф секретности. Согласно правительственным указаниям, в некоторых случаях это может означать, что непреднамеренное раскрытие такой информации может представлять «угрозу жизни».
По мнению консультанта по информационной безопасности Гэри Хибберда, утечка данных из подобных документов представляет «значительную» угрозу для военнослужащих, поскольку их могут легко найти через социальные сети и даже преследовать.
В министерстве обороны Великобритании заявили, что инцидент изучается в срочном порядке, начато проведение внутреннего расследования.
В журнале Atlantic 25 марта появилась скандальная публикация об утечке данных с обсуждением ударов по хуситам администрацией США. Главный редактор журнала Джеффри Голдберг заявил, что 11 марта он получил запрос на подключение к Signal от пользователя под ником Майк Уолтц, а через два дня получил уведомление о добавлении в групповой чат под названием «Хуситы малая группа». Позже пользователь под ником Пит Хегсет опубликовал сообщение, в котором содержались детали предстоящих ударов по хуситам.
Трамп 25 марта заявил, что не расстроен из-за скандала с утечкой данных об ударах по Йемену и считает инцидент «несущественным сбоем». Позднее он также сообщил, что не собирается увольнять Хегсета из-за инцидента, и отметил, что ответственность за происшествие взял на себя Уолтц.