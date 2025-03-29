Реклама
Прямой эфир
Общество
Суд вынес решение в пользу Долиной по искам певицы и покупательницы ее квартиры
Армия
ВС России освободили населенный пункт Гоголевка в Курской области
Мир
Власти Таиланда классифицировали землетрясение как крупномасштабное бедствие
Мир
МЧС РФ направило в Мьянму два самолета для ликвидации последствий землетрясения
Экономика
В ЦБ РФ указали на рост эмиссии карт «Мир» в 1,4 раза за 2024 год
Мир
Трамп заявил о планах США оказать Мьянме помощь в связи с землетрясением
Мир
Путин выразил премьеру Мьянмы соболезнования в связи с землетрясением
Мир
Рубио заявил о намерении реорганизовать USAID к 1 июля
Мир
Сотовые операторы обнуляют роуминг после землетрясения в Юго-Восточной Азии
Общество
Вернувшегося с МКС космонавта Горбунова встретили в Московской области
Мир
В ЕС заявили о планах ограничить импорт сельхозпродукции с Украины с июня
Мир
В МИД Ирана сообщили о прошедших переговорах с Европой по ядерной программе
Спорт
Футболисты клуба «Крылья Советов» обыграли «Локомотив» со счетом 5:1 в матче РПЛ
Мир
Гуцул назвала возбужденное против нее дело политическим
Мир
В Таиланде зарегистрировали более 50 афтершоков после землетрясения в Мьянме
Мир
Вэнс уличил власти Дании в неспособности обеспечить защиту Гренландии
Мир
В Молдавии приостановили лицензию телеканала TVC21

СМИ узнали о найденных на улице Англии документах с секретной военной информацией

BBC: сотни документов с секретной военной информацией найдены на улице Англии
0
EN
Фото: ТАСС/Сергей Елагин
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

Стопки документов, содержащих секретную военную информацию, были найдены разбросанными по улице Ньюкасла в Северо-Восточной Англии. Об этом 28 марта сообщает вещательная корпорация Би-би-си (BBC).

По ее данным, в документах, обнаруженных прохожим мужчиной, содержалась информация в том числе о званиях военнослужащих, их электронные адреса, графики дежурств, сведения о выдаче оружия, а также данные, связанные с доступом к оружейному хранилищу и системе обнаружения вторжений.

На еще одном документе, по данным издания, был гриф секретности. Согласно правительственным указаниям, в некоторых случаях это может означать, что непреднамеренное раскрытие такой информации может представлять «угрозу жизни».

По мнению консультанта по информационной безопасности Гэри Хибберда, утечка данных из подобных документов представляет «значительную» угрозу для военнослужащих, поскольку их могут легко найти через социальные сети и даже преследовать.

В министерстве обороны Великобритании заявили, что инцидент изучается в срочном порядке, начато проведение внутреннего расследования.

Маленькая перемена: Великобритания допускает снятие санкций против РФ
Как корректируется подход европейских стран к украинскому кризису

В журнале Atlantic 25 марта появилась скандальная публикация об утечке данных с обсуждением ударов по хуситам администрацией США. Главный редактор журнала Джеффри Голдберг заявил, что 11 марта он получил запрос на подключение к Signal от пользователя под ником Майк Уолтц, а через два дня получил уведомление о добавлении в групповой чат под названием «Хуситы малая группа». Позже пользователь под ником Пит Хегсет опубликовал сообщение, в котором содержались детали предстоящих ударов по хуситам.

Трамп 25 марта заявил, что не расстроен из-за скандала с утечкой данных об ударах по Йемену и считает инцидент «несущественным сбоем». Позднее он также сообщил, что не собирается увольнять Хегсета из-за инцидента, и отметил, что ответственность за происшествие взял на себя Уолтц.

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025