Посольство РФ рассказало о последствиях освобождения столицы ВС Судана
Возвращение Хартума под контроль законного правительства стало знаковым событием, которое меняет ход вооруженного конфликта в Судане, рассказали «Известиям» в российском посольстве в республике.
«Это безусловно один из переломных моментов нынешнего внутрисуданского кризиса. Так считают не только местные комментаторы и международные наблюдатели — это признают сами мятежники», — заявили в дипмиссии.
Одним из главных итогов освобождения Хартума стало разрушение политического проекта командира Сил быстрого реагирования (СБР) Мухаммеда Хамдана Дагало (Хамидти), считают в российском посольстве.
«С точки зрения местных властей, освобождение столицы позволяет надежно стабилизировать ситуацию во всех центральных и южных штатах, перенести боевые действия далеко на запад — в Кордофан и Дарфур», — отмечает диппредставительство.
Россия поддерживает признанное суданское правительство, последовательно выступает за сохранение суверенитета и территориальной целостности этой дружественной нам страны, призывает урегулировать первопричины кризиса путем запуска инклюзивного общенационального диалога, добавили в посольстве.
Ранее, 26 марта, главнокомандующий суданской армией и глава Суверенного совета страны Абдель Фаттах аль-Бурхан заявил, что вооруженные силы Судана освободили Хартум от Сил быстрого реагирования.
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Удар с поворотом: освобождение Хартума меняет ход войны в Судане