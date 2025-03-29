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Посольство РФ рассказало о последствиях освобождения столицы ВС Судана

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Фото: REUTERS/El Tayeb Siddig
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Возвращение Хартума под контроль законного правительства стало знаковым событием, которое меняет ход вооруженного конфликта в Судане, рассказали «Известиям» в российском посольстве в республике.

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«Это безусловно один из переломных моментов нынешнего внутрисуданского кризиса. Так считают не только местные комментаторы и международные наблюдатели — это признают сами мятежники», — заявили в дипмиссии.

Одним из главных итогов освобождения Хартума стало разрушение политического проекта командира Сил быстрого реагирования (СБР) Мухаммеда Хамдана Дагало (Хамидти), считают в российском посольстве.

«С точки зрения местных властей, освобождение столицы позволяет надежно стабилизировать ситуацию во всех центральных и южных штатах, перенести боевые действия далеко на запад — в Кордофан и Дарфур», — отмечает диппредставительство.

Россия поддерживает признанное суданское правительство, последовательно выступает за сохранение суверенитета и территориальной целостности этой дружественной нам страны, призывает урегулировать первопричины кризиса путем запуска инклюзивного общенационального диалога, добавили в посольстве.

Ранее, 26 марта, главнокомандующий суданской армией и глава Суверенного совета страны Абдель Фаттах аль-Бурхан заявил, что вооруженные силы Судана освободили Хартум от Сил быстрого реагирования.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Удар с поворотом: освобождение Хартума меняет ход войны в Судане

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