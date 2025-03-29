Реклама
Прямой эфир
Общество
Суд вынес решение в пользу Долиной по искам певицы и покупательницы ее квартиры
Армия
ВС России освободили населенный пункт Гоголевка в Курской области
Мир
Власти Таиланда классифицировали землетрясение как крупномасштабное бедствие
Мир
МЧС РФ направило в Мьянму два самолета для ликвидации последствий землетрясения
Экономика
В ЦБ РФ указали на рост эмиссии карт «Мир» в 1,4 раза за 2024 год
Мир
Трамп заявил о планах США оказать Мьянме помощь в связи с землетрясением
Мир
Путин выразил премьеру Мьянмы соболезнования в связи с землетрясением
Мир
Рубио заявил о намерении реорганизовать USAID к 1 июля
Мир
Сотовые операторы обнуляют роуминг после землетрясения в Юго-Восточной Азии
Общество
Вернувшегося с МКС космонавта Горбунова встретили в Московской области
Мир
В ЕС заявили о планах ограничить импорт сельхозпродукции с Украины с июня
Мир
В МИД Ирана сообщили о прошедших переговорах с Европой по ядерной программе
Спорт
Футболисты клуба «Крылья Советов» обыграли «Локомотив» со счетом 5:1 в матче РПЛ
Мир
Гуцул назвала возбужденное против нее дело политическим
Мир
В Таиланде зарегистрировали более 50 афтершоков после землетрясения в Мьянме
Мир
Вэнс уличил власти Дании в неспособности обеспечить защиту Гренландии
Мир
В Молдавии приостановили лицензию телеканала TVC21

В посольстве РФ в Дании рассказали о сотрудничестве в Арктике

0
EN
Фото: REUTERS/Sarah Meyssonnier
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

Россия открыта для сотрудничества с США на взаимовыгодной основе в интересах обеспечения стабильности и устойчивого развития Арктики, заявили «Известиям» в посольстве РФ в Дании.

Песнь льда и металла: есть ли выгода для США в покупке Гренландии
Остров обладает перспективами в плане добычи ресурсов, но его развитие обойдется недешево

«Россия исходит из того, что безопасность в Арктике надо строить совместными усилиями государств региона через диалог и взаимодействие. РФ открыта для сотрудничества с США на взаимовыгодной основе в интересах обеспечения стабильности и устойчивого развития Арктики», — сказали «Известиям» в российском диппредставительстве в Копенгагене.

Вице-президент США Джей Ди Вэнс 28 марта с американской делегацией отправился с визитом на американскую военную базу в Гренландию. По поводу уместности визита в этих условиях высокопоставленных представителей США американская сторона ни с Данией, ни с Гренландией не консультировалась.

Нынешнее состояние отношений с США в Дании оценивают как кризис. Намерение США получить контроль над Гренландией воспринимается в Дании как вызов суверенитету и территориальной целостности датского королевства.

«Королевство выделило средства на строительство новых фрегатов ледового класса, закупки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) большой дальности. Однако делается это не для защиты острова от США», — резюмировали в посольстве РФ в Дании.

После возвращения в Белый дом президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял, что Соединенные Штаты намерены получить контроль над Гренландией, аргументируя это соображениями национальной безопасности.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Даром нужна: зачем вице-президент США отправился в Гренландию

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025