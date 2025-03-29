В посольстве РФ в Дании рассказали о сотрудничестве в Арктике
Россия открыта для сотрудничества с США на взаимовыгодной основе в интересах обеспечения стабильности и устойчивого развития Арктики, заявили «Известиям» в посольстве РФ в Дании.
«Россия исходит из того, что безопасность в Арктике надо строить совместными усилиями государств региона через диалог и взаимодействие. РФ открыта для сотрудничества с США на взаимовыгодной основе в интересах обеспечения стабильности и устойчивого развития Арктики», — сказали «Известиям» в российском диппредставительстве в Копенгагене.
Вице-президент США Джей Ди Вэнс 28 марта с американской делегацией отправился с визитом на американскую военную базу в Гренландию. По поводу уместности визита в этих условиях высокопоставленных представителей США американская сторона ни с Данией, ни с Гренландией не консультировалась.
Нынешнее состояние отношений с США в Дании оценивают как кризис. Намерение США получить контроль над Гренландией воспринимается в Дании как вызов суверенитету и территориальной целостности датского королевства.
«Королевство выделило средства на строительство новых фрегатов ледового класса, закупки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) большой дальности. Однако делается это не для защиты острова от США», — резюмировали в посольстве РФ в Дании.
После возвращения в Белый дом президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял, что Соединенные Штаты намерены получить контроль над Гренландией, аргументируя это соображениями национальной безопасности.
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