Вернувшегося с МКС космонавта Горбунова встретили в Московской области

Российский космонавт Александр Горбунов, вернувшийся 19 марта на Землю с Международной космической станции (МКС), прибыл в Звездный городок Московской области, где его тепло встретили близкие, коллеги по отряду и специалисты Центра подготовки космонавтов (ЦПК). Кадры встречи 28 марта появились в распоряжении «Известий».

На кадрах видно, как Горбунов выходит из автомобиля под торжественную музыку и громкие аплодисменты, после чего подходит к встречающим его коллегам. В руках у них — каравай на расшитом рушнике и цветы. Камеры журналистов в этот момент ловят каждый момент теплого приема.

Космонавт рассказал «Известиям», что, несмотря на возросшую в начале перегрузку, которая достаточно сильно ощущалась, посадка прошла великолепно, без лишних приключений и была достаточно мягкой.

Восстановление после проведенных шести месяцев на станции, добавил он, проходило на удивление неожиданно быстро и бодро.

По словам Горбунова, на станции есть возможность созваниваться практически в любое свободное время, даже по видеосвязи, поэтому отрыва от дома и Земли не чувствуется.

«Я думаю пару неделек можно здесь [побыть] и пора собираться», — поделился своими планами космонавт.

Космический корабль Crew Dragon Freedom с Горбуновым успешно приводнился 19 марта у побережья Флориды. Экипаж миссии Crew-9 приземлился в 00:57 мск. Помимо Горбунова на Землю вернулись астронавты Ник Хейг, а также Сунита Уильямс и Бутч Уилмор.