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Сотовые операторы обнуляют роуминг после землетрясения в Юго-Восточной Азии

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
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Сотовый оператор «Т2 Мобайл» (бывший Tele2) обнуляет стоимость услуг мобильной связи для клиентов, находящихся в Мьянме, Таиланде и Бангладеш, на фоне последствий землетрясения, которое произошло 28 марта в Юго-Восточной Азии, сообщили в компании.

Абоненты оператора в роуминге смогут бесплатно звонить и принимать вызовы, пользоваться мобильным интернетом. Особый режим в роуминге будет действовать 29–30 марта с возможностью продления в зависимости от развития ситуации в регионе.

«Льготные условия распространяются не только на абонентов, уже находящихся в роуминге, но и прибывающих на территорию затронутых стран клиентов», — отметил представитель Т2.

МТС обнулит стоимость всех звонков, SMS-сообщений и интернет-трафика для абонентов компании, находящихся в Таиланде, Бангладеше и Мьянме, — абоненты смогут бесплатно звонить и принимать вызовы, пользоваться мобильным интернетом. Специальные условия буду действовать с 29 марта с возможностью продления, отметил представитель оператора.

«Известия» направили запросы в «Мегафон» и «Вымпелом».

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Землетрясения магнитудой 7,7 и 6,4 были зафиксированы на территории соседней с Таиландом Мьянмы ранее в этот день, впоследствии колебания достигли Бангкока и его окрестностей. Премьер-министр Таиланда Пхетхонгтхан Чинават объявила режим ЧП в столице страны. Позже сообщалось, что число погибших в Мьянме в результате землетрясения выросло до 144, в Бангкоке погибли 10 человек. Работы на месте обрушения продолжаются.

Посольство РФ в Таиланде сообщило, что не получало сведений о пострадавших в результате землетрясения российских гражданах. Отмечалось, что представительство РФ поддерживает связь с местными властями.

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