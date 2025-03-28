Мужчина погиб в результате ДТП в Ленинградской области
В Ленинградской области мужчина потерял контроль над автомобилем и съехал в кювет, в результате ДТП погиб. Об этом 28 марта сообщили в главном управлении (ГУ) МВД России по региону в Telegram-канале.
По данным ведомства, ДТП произошло в 16:40 мск на 5-м км автодороги Кириши – Будогощь – Смолино. Уточняется, что 58-летний мужчина, управляющий «УАЗ Патриот», по неустановленной причине не справился с управлением и съехал кювет.
В результате произошедшего водитель и 79-летняя женщина-пассажир получили травмы и были госпитализированы. Позже водитель скончался в больнице.
Правоохранительные органы проведут проверку обстоятельств ДТП, добавили в ведомстве.
В Кушнаренковском районе Башкирии 28 марта произошло ДТП с двумя грузовыми автомобилями, водитель одного из них погиб. Уточнялось, что, по предварительным данным, 65-летний водитель грузового фургона «ГАЗ» допустил столкновение с попутным грузовиком «МАЗ». Мужчина скончался до приезда скорой помощи.