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Мужчина погиб в результате ДТП в Ленинградской области

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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В Ленинградской области мужчина потерял контроль над автомобилем и съехал в кювет, в результате ДТП погиб. Об этом 28 марта сообщили в главном управлении (ГУ) МВД России по региону в Telegram-канале.

По данным ведомства, ДТП произошло в 16:40 мск на 5-м км автодороги Кириши – Будогощь – Смолино. Уточняется, что 58-летний мужчина, управляющий «УАЗ Патриот», по неустановленной причине не справился с управлением и съехал кювет.

В результате произошедшего водитель и 79-летняя женщина-пассажир получили травмы и были госпитализированы. Позже водитель скончался в больнице.

Правоохранительные органы проведут проверку обстоятельств ДТП, добавили в ведомстве.

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В Кушнаренковском районе Башкирии 28 марта произошло ДТП с двумя грузовыми автомобилями, водитель одного из них погиб. Уточнялось, что, по предварительным данным, 65-летний водитель грузового фургона «ГАЗ» допустил столкновение с попутным грузовиком «МАЗ». Мужчина скончался до приезда скорой помощи.

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