Вэнс уличил власти Дании в неспособности обеспечить защиту Гренландии

Власти Дании не предпринимают достаточных усилий в отношении Гренландии на фоне заинтересованности Китая и России в регионе. Об этом 28 марта заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс, прибыв на остров и выступая перед военнослужащими.

Он отметил, что администрация США опасается за безопасность Гренландии и якобы «имеет доказательства заинтересованности России и Китая в острове», однако не отрицает право проживающих там людей на самоопределение.

«Мы знаем, что Россия, Китай и другие страны проявляют огромный интерес к арктическим маршрутам, арктическим морским путям и вообще к полезным ископаемым арктических территорий. Нам необходимо обеспечить лидерство Америки в Арктике, потому что мы знаем, что если Америка этого не сделает, то другие страны заполнят пробел, в котором мы отстаем», —заверил он.

Вэнс добавил, что у Вашингтона нет планов по расширению военного присутствия в Гренландии, однако он намерен инвестировать в военные корабли и ледоколы на ее территории. По его оценке, под защитой США острову будет лучше. При этом он напомнил, что американский лидер Дональд Трамп ясно обозначил: Вашингтону не потребуется применять силу, чтобы Гренландия стала частью Соединенных Штатов.

Ранее, в декабре 2024 года, Трамп заявил, что для США владение Гренландией и контроль над ней — абсолютная необходимость. До этого он проявлял заинтересованность в покупке острова у Дании в 2019 году, но получил отказ. В наступившем году Трампу также указали, что остров не продается и не будет продаваться, однако Дания может больше сотрудничать с США.

26 марта американский президент заявил, что присоединение Гренландии к США необходимо для обеспечения национальной и международной безопасности. При этом он признался, что не знает, есть ли желание войти в состав Соединенных Штатов у жителей Гренландии, но отметил, что «их необходимо убедить» стать американскими гражданами.