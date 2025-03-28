Реклама
Прямой эфир
Общество
Суд вынес решение в пользу Долиной по искам певицы и покупательницы ее квартиры
Армия
ВС России освободили населенный пункт Гоголевка в Курской области
Мир
Власти Таиланда классифицировали землетрясение как крупномасштабное бедствие
Мир
МЧС РФ направило в Мьянму два самолета для ликвидации последствий землетрясения
Экономика
В ЦБ РФ указали на рост эмиссии карт «Мир» в 1,4 раза за 2024 год
Мир
Трамп заявил о планах США оказать Мьянме помощь в связи с землетрясением
Мир
Путин выразил премьеру Мьянмы соболезнования в связи с землетрясением
Мир
Рубио заявил о намерении реорганизовать USAID к 1 июля
Армия
Российские военные освободили Красное Первое в Харьковской области
Мир
Трамп заявил о прогрессе на переговорах по урегулированию на Украине
Мир
В ЕС заявили о планах ограничить импорт сельхозпродукции с Украины с июня
Общество
На Солнце произошла вспышка высочайшего класса X
Мир
Карни в разговоре с Трампом сообщил о введении Канадой ответных пошлин
Мир
Гуцул назвала возбужденное против нее дело политическим
Мир
В Таиланде зарегистрировали более 50 афтершоков после землетрясения в Мьянме
Мир
Вэнс уличил власти Дании в неспособности обеспечить защиту Гренландии
Мир
В Молдавии приостановили лицензию телеканала TVC21

В Молдавии приостановили лицензию телеканала TVC21

Пресс-секретарь Водэ: в Молдавии приостановили лицензию телеканала TVC21
0
EN
Фото: РИА Новости/Михай Карауш
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

В Молдавии приостановили лицензию телеканала TVC21, который предоставлял площадку оппозиционным политикам страны. Об этом 28 марта сообщил пресс-секретарь правительства республики Даниел Водэ.

«Совет выявил административную проблему, связанную с акционерами компании, владеющей телеканалом. Нарушений в содержании программ или редакционной деятельности обнаружено не было. Было запрошено больше прозрачности в отношении структуры собственности — именно этот аспект находится в центре внимания совета», — написал Водэ в Telegram-канале.

Он добавил, что лицензию приостановили временно. По его словам, если в течение 60 дней телеканал предоставит совету информацию об акционерах и будет сотрудничать, то ситуация будет урегулирована и TVC21 возобновит свою работу.

Кроме того, он заверил, что приостановление не связано с цензурой или редакционным содержанием.

«Молдова сегодня на грани исчезновения»
Лидер партии «Шанс» Алексей Лунгу — о борьбе правящих сил с оппозицией, аресте политиков и протестах в республике

Совет по продвижению инвестиционных проектов при правительстве Молдавии 4 октября прошлого года сообщил, что власти страны отозвали лицензии у предоставлявших площадку оппозиции телеканалов Prime и Publika TV. Уточнялось, что компании не предоставили своевременно все запрошенные документы.

До этого, 10 сентября 2024 года, в стране отозвали лицензию у компании — владельца телеканала Canal 5, который давал площадку молдавской оппозиции. В тексте решения молдавского совета по продвижению инвестпроектов было указано, что компанию передали в группу «Шор», владелец которой — лидер оппозиционного политического блока «Победа» Илан Шор.

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025