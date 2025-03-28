В Молдавии приостановили лицензию телеканала TVC21, который предоставлял площадку оппозиционным политикам страны. Об этом 28 марта сообщил пресс-секретарь правительства республики Даниел Водэ.

«Совет выявил административную проблему, связанную с акционерами компании, владеющей телеканалом. Нарушений в содержании программ или редакционной деятельности обнаружено не было. Было запрошено больше прозрачности в отношении структуры собственности — именно этот аспект находится в центре внимания совета», — написал Водэ в Telegram-канале.

Он добавил, что лицензию приостановили временно. По его словам, если в течение 60 дней телеканал предоставит совету информацию об акционерах и будет сотрудничать, то ситуация будет урегулирована и TVC21 возобновит свою работу.

Кроме того, он заверил, что приостановление не связано с цензурой или редакционным содержанием.

Совет по продвижению инвестиционных проектов при правительстве Молдавии 4 октября прошлого года сообщил, что власти страны отозвали лицензии у предоставлявших площадку оппозиции телеканалов Prime и Publika TV. Уточнялось, что компании не предоставили своевременно все запрошенные документы.

До этого, 10 сентября 2024 года, в стране отозвали лицензию у компании — владельца телеканала Canal 5, который давал площадку молдавской оппозиции. В тексте решения молдавского совета по продвижению инвестпроектов было указано, что компанию передали в группу «Шор», владелец которой — лидер оппозиционного политического блока «Победа» Илан Шор.