Сергунина отметила вклад столичных специалистов в сохранение культурного наследия

В столице работает более тысячи находящихся в ведении города культурных площадок. Сотрудники учреждений, в том числе те, чья профессиональная деятельность нередко скрыта от глаз, заботятся о сохранении культурно-исторического наследия страны. Об этом сообщила заммэра Москвы Наталья Сергунина.

«Сегодня в столице открыто больше тысячи подведомственных городу творческих площадок. Это и небольшие районные библиотеки, и крупные знаковые объекты, такие как Музей космонавтики и Московский планетарий. В них трудятся десятки тысяч профессионалов. Каждый из них вносит свой ценный вклад в продвижение отечественной культуры и сохранение нашего культурно-исторического наследия», — отметила заммэра Наталья Сергунина.

В столице активно применяются современные цифровые решения в музейной отрасли. Так, свой ИТ-отдел создали и в музее-заповеднике «Царицыно». Благодаря ему в постоянных экспозициях можно увидеть интерактивные экспонаты, понаблюдать за историей архитектурного комплекса на круговой диораме.

Мультимедийные проекты используются и в других культурных направлениях. Например, в концертном зале медиацентра «Дом Скрябина» выступления артистов дополняются визуальным контентом, световыми и звуковыми эффектами. Управляет процессом из аппаратной заведующий художественно-постановочной частью Виталий Цымбалист.

Бережно сохраняются и культурные традиции страны. В фонде «Москино» хранится больше пяти тысяч различных фильмов и около девяти тысяч их копий. Профессионалы-фильмотекари следят за состоянием лент, маркируют их, контролируют температуру и влажность в помещениях, а также принимают участие в проведении экскурсий для посетителей.