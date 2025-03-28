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Назван среднемесячный доход служащих Центробанка РФ

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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Среднемесячный доход на одного служащего Банка России в 2024 году составил 231 772 рублей, следует из опубликованного 28 марта годового отчета ЦБ РФ.

«Среднемесячный доход на одного служащего в 2024 году составил 231 772 рублей», — сообщается в документе.

В 2023 году эта сумма составляла 223 259 рублей.

Несмотря на это, среднесписочная численность сотрудников Банка России за 2024 год стал меньше на 1 460 человек, в процентном соотношении это 3,2%. В результате показатель составил 43 770.

Уточняется, что расходы на содержание работников ЦБ по сравнению с 2023 годом стали выше на 1,1 млрд рублей, или на 0,7%.

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27 марта директор центра конъюнктурных исследований ИСИЭЗ НИУ ВШЭ Георгий Остапкович в беседе с «Известиями» рассказал о возможном росте заработных плат. Однако, согласно его мнению, он не будет таким интенсивным, как в 2024 году. Экономист утверждает, что в 2023-2024 годах заработные платы повышали благодаря бюджетному стимулу.

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