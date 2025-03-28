Кинолог объяснил желание собак грызть несъедобные предметы

Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев рассказал, почему собака может грызть несъедобные предметы.

В беседе с «Радио 1» в пятницу, 28 марта, специалист подчеркнул, что смена пищевых привычек питомца должна насторожить хозяина, особенно если это касается поедания несъедобных предметов. По его словам, это может указывать на недостаток полезных веществ у питомца, которые он пытается восполнить самостоятельно, а также на серьезные нарушения в организме. Точнее определить причину поможет визит к ветеринару.

Несъедобные предметы собака может начать грызть из-за несбалансированного рациона, проблем с ЖКТ, от скуки или стресса, а также из-за смены зубов.

Скорректировать поведение собаки поможет забота и внимание, налаживание рациона и активности, воспитание. Питомцу можно предлагать игрушки для самостоятельных занятий, например, отлично подойдет конг или другая игрушка, которую можно жевать. Также стоит исключить из жизни собаки стресс: четко обозначить правила, быть предсказуемым хозяином, ежедневно давать ей соразмерную нагрузку, не забывать о полноценных прогулках.

Голубев 20 марта рассказал о способах воспитания собаки без жестоких методов. По его словам, для коррекции ее поведения важна своевременная реакция. В качестве коррекции можно использовать прекращение желаемого действия, ограничение свободы действий собаки, недовольные команды. Физическое воздействие оправдано только в моменты, когда действия собаки могут нанести вред окружающим или ей самой, но в этом случае это не средство наказания, а забота о безопасности окружающих.