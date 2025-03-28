Трамп заявил о планах США оказать Мьянме помощь в связи с землетрясением
Администрация США планирует оказать помощь Мьянме в связи с землетрясением, стороны уже установили контакт. Об этом 28 марта сообщил президент США Дональд Трамп в ходе пресс-конференции в Белом доме.
«Мы собираемся помочь. <…> То, что произошло, ужасно. Мы уже говорили со страной», — приводит его слова газета The Economic Times.
Издание отмечает, что полный масштаб ущерба всё еще выясняется, этот процесс затруднен афтершоками. Подчеркивается острая необходимость в скоординированных усилиях.
Землетрясения магнитудой 7,7 и 6,4 были зафиксированы на территории соседней с Таиландом Мьянмы ранее в этот день, впоследствии колебания достигли Бангкока и его окрестностей. Премьер-министр Таиланда Пхетхонгтхан Чинават объявила режим ЧП в столице страны. Позже сообщалось, что число погибших в Мьянме в результате землетрясения выросло до 144, в Бангкоке погибли 10 человек. Работы на месте обрушения продолжаются.
Посольство РФ в Таиланде сообщило, что не получало сведений о пострадавших в результате землетрясения российских гражданах. Отмечалось, что представительство РФ поддерживает связь с местными властями.