ВСУ атаковали четыре района Белгородской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) с помощью дронов атаковали четыре района Белгородской области. Об этом 28 марта заявил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«В селе Головчино Грайворонского округа от удара FPV-дрона огнем уничтожены два припаркованных легковых автомобиля, еще одно транспортное средство повреждено. Вследствие атаки еще одного беспилотника повреждена линия электропередачи», — написал Гладков в Telegram-канале.

Он добавил, что в хуторе Рябики Валуйского округа беспилотник атаковал частный дом, в результате пострадали забор и рядом стоящий автомобиль. Кроме того, в Борисовском районе была повреждена линия электропередачи, а в Краснояружском районе — один из корпусов сельхозпредприятия.

По предварительным данным, никто из мирных жителей не пострадал.

Гладков 26 марта сообщил, что мирный житель пострадал в результате атаки украинского дрона на село Тишанка Волоконовского района. Губернатор добавил, что пострадавшего с множественными осколочными ранениями доставили в Валуйскую центральную районную больницу. Ему оказывается необходимая помощь.