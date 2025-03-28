Более 700 км дорог обновят в Челябинской области в 2025 году
В Челябинской области в 2025 году планируют отремонтировать и построить более 700 км автомобильных дорог. Об этом сообщается на официальном сайте губернатора региона.
«В 2025 году в планы дорожных работ включено более 50 региональных объектов общей протяженностью более 725 км. Также увеличен размер дорожного фонда», — говорится в сообщении.
Конкурсные процедуры по поиску подрядчиков завершены почти по всем объектам. Работы по строительству, реконструкции или капитальному ремонту дорог в этом году пройдут во всех муниципалитетах региона.
Как уточняет ИА «Ура.ру», более 240 км дорог будут приведены в порядок по новому нацпроекту «Инфраструктура для жизни».
Ранее в этот же день сообщалось, что в Красноармейском районе Челябинской области начали восстанавливать новую дорогу Миасское – Черкасово – Сычево, разрушенную паводком. Подрядчику, который строил объект, предстоит восстановить его в течение двух недель.