МАК назвал причину авиакатастрофы Sukhoi Superjet 100 в Шереметьево в 2019 году

Причиной авиакатастрофы с самолетом Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) в Шереметьево в мае 2019 года стали действия командира воздушного судна (КВС) при посадке. Об этом говорится в отчете Межгосударственного авиационного комитета (МАК).

«Причиной авиационного происшествия с самолетом явились некоординированные управляющие действия КВС на этапе выравнивания при посадке и при повторных отделениях самолета от ВПП», — говорится в документе.

Согласно отчету, данные действия привели к трем жестким приземлениям воздушного судна. В результате последнего из них произошло разрушение топливных баков в крыльях, что вызвало разлив топлива и, как следствие, пожар.

Также в документе подчеркивается, что недостаточная эффективность программ подготовки пилотов для самолета SSJ-100 в условиях сложных ситуаций способствовала возникновению катастрофы.

Что касается гибели 41 пассажира, медицинские эксперты установили, что причиной стали ожоги от открытого огня.

Трагедия произошла в 2019 году. Лайнер SSJ-100 вылетел из Москвы в Мурманск, но через 28 минут после взлета вернулся в аэропорт вылета из-за технических неполадок. В самолет попала молния, из-за чего была потеряна радиосвязь. Судно совершило жесткую посадку и загорелось после удара о землю. На борту находились 73 пассажира и пять членов экипажа, из-за пожара погиб 41 человек.

В июне 2023 года суд приговорил пилота самолета Дениса Евдокимова к шести годам колонии-поселения, запретил ему на три года занимать соответствующую должность и взыскал в пользу потерпевших 3 млн рублей. Пострадавшие и родственники погибших в авиакатастрофе выразили недовольство приговором, не согласившись с тем, что причина случившегося заключается именно в действиях пилота.