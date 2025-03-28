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Подозреваемого в убийстве соседки задержали в Щекино Тульской области

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В городе Щекино Тульской области возбуждено уголовное дело по факту убийства местной жительницы. Подозреваемый, оказавшийся соседом убитой, задержан, сообщает СУ СК России по региону.

«В настоящее время следователь задержал подозреваемого. Проводится комплекс следственных действий», — говорится в сообщении.

Убийство произошло в ночь на 27 марта в доме по улице Путевой. Следствие полагает, что между местными жителями произошел конфликт, в ходе которого 40-летний мужчина ударил свою соседку ножом в грудь, пишет ТСН24.

От полученного ранения женщина скончалась на месте. Ее тело подозреваемый спрятал в подвале, а затем скрылся.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ «Убийство». Назначен ряд экспертиз, допрашиваются свидетели. Все обстоятельства случившегося устанавливаются.

Ранее в марте суд вынес решение по делу об убийстве девятилетнего мальчика, тело которого было найдено в чемодане возле мусорных баков в Перми. Виновной в преступлении признали его мать, 35-летнюю пермячку приговорили к 18 годам колонии общего режима.

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