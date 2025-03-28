Разрушенную паводком дорогу начали ремонтировать в Челябинской области
В Красноармейском районе Челябинской области начали восстанавливать дорогу Миасское – Черкасово – Сычево, разрушенную паводком. Об этом региональное министерство дорожного хозяйства и транспорта сообщает в своем Telegram-канале в пятницу, 28 марта.
«Дорожные службы начали устранение последствий паводка в Красноармейском районе. Необходимо восстановить локальные участки проезжей части, обочин и откосную часть», — говорится в сообщении.
В ведомстве отмечают, что новая дорога оказалась разрушена в результате подмыва талыми водами. Как уточняет ИА «Ура.ру», с 18 по 20 марта произошло четыре перелива, из-за чего асфальт покрылся трещинами, обрушились откосы.
Дорогу Миасское – Сычево построили в прошлом году, стоимость работ составила 120 млн рублей. Подрядчиком на объекте выступал «ДСК Южный Урал», ему предстоит восстановить дорожное полотно в ближайшие две недели.