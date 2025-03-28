В Москве машина скорой помощи врезалась в остановку

На юге Москвы автомобиль скорой помощи врезался в остановку. Об этом 28 марта сообщили «Известиям».

Отмечается, что до столкновения машина ехала по встречной полосе на Кировоградской улице со включенными мигалками. По предварительным данным, в результате происшествия пострадали три человека.

На кадрах, опубликованных в соцсетях, видно, что остановка и машина повреждены от удара. В настоящее время обстоятельства случившегося выясняются.

Ранее в этот день в Кушнаренковском районе Башкирии произошло ДТП с двумя грузовыми автомобилями. Авария случилась на 68-м км магистрали Р-240. Отмечается, что один из водителей фургона умер до приезда медицинской помощи.