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В Госдуме назвали санкции Европы экспериментом

Депутат ГД Журова сравнила санкционное давление Европы с экспериментом
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
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Зампред комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова высказала удивление в пятницу, 28 марта, что в обстановке, когда надо прорабатывать снятие антироссийских санкций, в Европе, наоборот, создают новый пакет.

Ранее в этот день стало известно, что Европейский союз (ЕС) начал работу над 17-м пакетом экономических санкций против России, передает RT.

Политик предположила, что это может быть связано с тем, что в Европе падает экономический рост, в то время как в России всё стабилизировалось, и в ЕС не понимают, почему так вышло.

«Сейчас мы еще санкций введем, а вот что же еще такое Россия придумает, чтобы свою экономику сохранить? Как будто какой-то эксперимент ставят, понимая, что потом будут тоже этим инструментом пользоваться, чтобы спасать свои экономики», — сказала депутат в беседе с Lenta.Ru.

Европа не готова снять санкции даже под давлением Трампа. Что пишут СМИ

Накануне глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен заявила, что саммит лидеров Евросоюза в Париже подтвердил неизменность санкционной политики в отношении России.

Глава ЕК также добавила, что страны — члены ЕС собираются наращивать финансовую и военную поддержку Киева в ближайшее время.

Президент Франции Эммануэль Макрон на пресс-конференции по итогам саммита «коалиции желающих» 27 марта заявил, что страны — участники встречи единогласно решили, что время для отмены санкций против России еще не наступило. Он подчеркнул, что такая политика не сработает, пока на Украине не удастся установить мир.

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