Автобус наехал на пять автомобилей и световую опору в Перми
В Перми автобус наехал на пять автомобилей и световую опору. Об этом 28 марта сообщает Главное управление (ГУ) МВД РФ по Пермскому краю.
«По ул. Докучаева двигался автобус, водитель которого в районе д. 42а допустил наезд на пять машин и световую опору», — указано в Telegram-канале ведомства.
Там уточнили, что, предварительным данным, водителю за рулем стало плохо с сердцем. В региональном управлении МВД добавили, что в результате происшествия никто не пострадал.
На месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции.
В Новосибирске 27 марта произошло столкновение двух автомобилей, из-за которого погибли два человека. По предварительным данным, аварию спровоцировал 19-летний водитель BMW. На пересечении с улицей Гоголя он выехал на перекресток при запрещающем сигнале светофора, столкнувшись с автомобилем марки Hyundai. Двое пассажиров последнего скончались на месте ДТП. Еще три человека получили травмы различной степени тяжести.