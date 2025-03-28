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Верховный комиссар ООН Тюрк выразил обеспокоенность из-за гибели журналистов РФ

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Фото: REUTERS/Denis Balibouse
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Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк выразил обеспокоенность убийством трех российских журналистов при ударе Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Луганской Народной Республике (ЛНР). Об этом он сообщил 28 марта в рамках выступления перед Советом ООН.

«Я также обеспокоен убийствами мирных жителей [в ЛНР] <...>. По сообщениям, шесть человек, включая трех журналистов, были убиты в результате украинского ракетного удара в <ЛНР> в начале этой недели», — заявил Тюрк, его слова приводит ТАСС.

С 2022 года, по информации управления верховного комиссара Организации Объединенных Наций по правам человека (УВКПЧ), всего было убито свыше 12,7 тыс. мирных жителей, более 30 тыс. были ранены.

Репортаж под обстрелом: военкор «Известий» Александр Федорчак погиб после украинской атаки в ЛНР
Убийц ждет справедливое наказание, уверены коллеги журналиста, замолчать очередное преступление Киева вряд ли получится

Ранее, 24 марта, в зоне проведения специальной военной операции погиб корреспондент «Известий» Александр Федорчак. Он работал в ЛНР и Харьковской области. Последний репортаж журналиста вышел в эфир 23 марта. В нем Федорчак рассказал о ситуации на купянском направлении. В здании МИЦ «Известия» установили мемориал в знак скорби о погибшем корреспонденте.

В этот же день погибли оператор телеканала «Звезда» Андрей Панов и водитель съемочной группы Александр Сиркели. Они работали на одних съемках вместе с Федорчаком. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту гибели журналистов.

Кроме того, 26 марта стало известно о гибели корреспондента Первого канала Анны Прокофьевой во время работы в Белгородской области на границе с Украиной. Оператор канала Дмитрий Волков был ранен.

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