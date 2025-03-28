Реклама
Прямой эфир
Общество
Суд вынес решение в пользу Долиной по искам певицы и покупательницы ее квартиры
Армия
ВС России освободили населенный пункт Гоголевка в Курской области
Мир
Власти Таиланда классифицировали землетрясение как крупномасштабное бедствие
Общество
Сотрудники ФСБ предотвратили теракт в административном здании в Москве
Экономика
В ЦБ РФ указали на рост эмиссии карт «Мир» в 1,4 раза за 2024 год
Общество
Пострадавший в Хургаде выразил надежду на помощь РФ в спасении его дочери
Мир
Гуцул назвала возбужденное против нее дело политическим
Мир
Путин выразил премьеру Мьянмы соболезнования в связи с землетрясением
Общество
Минтранс предложил ввести сборы с авиакомпаний для реконструкции аэропортов
Армия
Российские военные освободили Красное Первое в Харьковской области
Политика
Политолог допустила давление на ЕС в вопросе отмены санкций в отношении РФ
Мир
Песков указал на право РФ не соблюдать договоренности при продолжении ударов ВСУ
Мир
Премьер Испании призвал США задуматься и сесть за стол переговоров с ЕС
Общество
Захарова допустила причастность Франции и Британии к атаке ВСУ на станцию «Суджа»
Мир
МИД РФ вызвал замглавы канадской дипмиссии из-за высказываний посла
Мир
В Гренландии сформировали новое правительство
Общество
Двух туристов эвакуировали с перевала в Магаданской области

Сейсмолог предрек повторные толчки землетрясения в Бангкоке

Сейсмолог Еманов: в Бангкоке ожидаются повторные толчки землетрясения
0
EN
Фото: REUTERS/Athit Perawongmetha
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

Доктор технических наук, директор Алтае-Саянского филиала Федерального исследовательского центра «Единая геофизическая служба РАН» Александр Еманов сообщил, что в Мьянме и в соседних регионах, в том числе Бангкоке, ожидаются повторные толчки после мощного землетрясения.

В беседе с aif.ru в пятницу, 28 марта, специалист объяснил, что это было тектоническое природное землетрясение. Его магнитуда составила 7,7, это очень высокий показатель.

«В этих зонах бывают такие землетрясения, особенно — район Тайваня. Бангкок находится от Мьянмы не так близко. Его покачало и покачало. В сейсмоактивном районе, где сталкиваются плиты, происходят землетрясения», — пояснил сейсмолог.

По его словам, будут еще толчки, но после магнитуды 7,7 обычно «идет затухание», поэтому вряд ли она будет больше. Афтершоки после крупных землетрясений всегда идут меньшей энергией.

Мощное землетрясение в Мьянме и Таиланде: из-за обрушения зданий есть погибшие
Последствия разгула стихии ощутили несколько стран региона

Ранее в этот день в Мьянме произошло мощное землетрясение, жертвами которого стали 144 человека. В больницах находятся не менее 200 пострадавших.

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования премьер-министру Мьянмы Мин Аун Хлайну в связи с гибелью людей в результате землетрясения. Российский лидер отметил, что в РФ разделяют скорбь дружественного мьянманского народа, сообщает ИА Регнум.

Землетрясения магнитудой 7,7 и 6,4 были зафиксированы на территории соседней с Таиландом Мьянмы ранее в тот же день, впоследствии колебания достигли Бангкока и его окрестностей. Премьер-министр Таиланда Пхетхонгтхан Чинават объявила режим ЧП в столице страны.

До этого в Ассоциации туроператоров России сообщали, что информация о пострадавших российских туристах в результате землетрясения в Бангкоке не поступала.

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025