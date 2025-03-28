Сейсмолог предрек повторные толчки землетрясения в Бангкоке

Доктор технических наук, директор Алтае-Саянского филиала Федерального исследовательского центра «Единая геофизическая служба РАН» Александр Еманов сообщил, что в Мьянме и в соседних регионах, в том числе Бангкоке, ожидаются повторные толчки после мощного землетрясения.

В беседе с aif.ru в пятницу, 28 марта, специалист объяснил, что это было тектоническое природное землетрясение. Его магнитуда составила 7,7, это очень высокий показатель.

«В этих зонах бывают такие землетрясения, особенно — район Тайваня. Бангкок находится от Мьянмы не так близко. Его покачало и покачало. В сейсмоактивном районе, где сталкиваются плиты, происходят землетрясения», — пояснил сейсмолог.

По его словам, будут еще толчки, но после магнитуды 7,7 обычно «идет затухание», поэтому вряд ли она будет больше. Афтершоки после крупных землетрясений всегда идут меньшей энергией.

Ранее в этот день в Мьянме произошло мощное землетрясение, жертвами которого стали 144 человека. В больницах находятся не менее 200 пострадавших.

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования премьер-министру Мьянмы Мин Аун Хлайну в связи с гибелью людей в результате землетрясения. Российский лидер отметил, что в РФ разделяют скорбь дружественного мьянманского народа, сообщает ИА Регнум.

Землетрясения магнитудой 7,7 и 6,4 были зафиксированы на территории соседней с Таиландом Мьянмы ранее в тот же день, впоследствии колебания достигли Бангкока и его окрестностей. Премьер-министр Таиланда Пхетхонгтхан Чинават объявила режим ЧП в столице страны.

До этого в Ассоциации туроператоров России сообщали, что информация о пострадавших российских туристах в результате землетрясения в Бангкоке не поступала.