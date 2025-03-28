Набиуллина указала на замедление роста цен при умеренном росте экономики в РФ
В первые месяцы 2025 года рост цен в стране замедляется, при этом экономика продолжает расти более умеренными темпами. Об этом 28 марта заявила глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина в предисловии к годовому отчету ЦБ.
«Первые месяцы 2025 года дают основания говорить о том, что этот баланс постепенно восстанавливается. Рост цен замедляется, а рост экономики продолжается более умеренными темпами», — подчеркнула она.
Набиуллина связала это с расширением производственных возможностей, в то время как спрос становится более сбалансированным и не ведет к дальнейшему ослаблению рубля и раскручиванию инфляции.
«В 2024 году мы преодолели сильные волны новых санкций. Финансовая система выдержала эти удары достойно. Было обеспечено продолжение трансграничных расчетов. Банки оставались устойчивыми и через кредитование вносили заметный вклад в рост экономики, развитие приоритетных отраслей», — добавила глава ЦБ.
Днем ранее заместитель председателя Банка России Алексей Заботкин заявил, что быстрорастущие доходы россиян могут стать причиной кредитной «перегрузки». Из его доклада следует, что за три прошедших года доходы выросли у 65% семей, причем у пятой части — в 1,5 раза.