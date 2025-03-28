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Набиуллина указала на замедление роста цен при умеренном росте экономики в РФ

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
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В первые месяцы 2025 года рост цен в стране замедляется, при этом экономика продолжает расти более умеренными темпами. Об этом 28 марта заявила глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина в предисловии к годовому отчету ЦБ.

«Первые месяцы 2025 года дают основания говорить о том, что этот баланс постепенно восстанавливается. Рост цен замедляется, а рост экономики продолжается более умеренными темпами», — подчеркнула она.

Набиуллина связала это с расширением производственных возможностей, в то время как спрос становится более сбалансированным и не ведет к дальнейшему ослаблению рубля и раскручиванию инфляции.

«В 2024 году мы преодолели сильные волны новых санкций. Финансовая система выдержала эти удары достойно. Было обеспечено продолжение трансграничных расчетов. Банки оставались устойчивыми и через кредитование вносили заметный вклад в рост экономики, развитие приоритетных отраслей», — добавила глава ЦБ.

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