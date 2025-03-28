Почти 20 тыс. питомцев вакцинировали от бешенства в Подмосковье
С начала 2025 года в Московской области почти 20 тыс. домашних животных прошли вакцинацию против бешенства. Об этом сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня» со ссылкой на министерство сельского хозяйства и продовольствия.
Ветеринары используют препарат «Рабикан» отечественного производства. Прививки поставили почти 12 тыс. собак и около 8 тыс. кошек.
Специалисты напоминают, что также при вакцинации можно использовать комплексный препарат. Он имеется в подмосковных клиниках и защищает сразу от нескольких заболеваний.
Активность уже начали проявлять клещи. Для защиты от паразитов рекомендуется использовать капли на холку, а также таблетки, спреи и специальные ошейники.