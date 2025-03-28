Пострадавший в Хургаде выразил надежду на помощь РФ в спасении его дочери
Пострадавший в Хургаде Андрей Болдырев выразил надежду на то, что российские специалисты помогут спасти его дочь после крушения батискафа. Об этом он рассказал «Известиям» 28 марта.
«Моя семья находилась внутри батискафа, когда туда начала наливаться вода и все начали тонуть. Чудом моя супруга и сын выжили. Наша бабушка погибла, а дочь находится в очень тяжелом состоянии», — сказал Болдырев.
По словам мужчины, сейчас врачи борются за жизнь девочки.
«Мы надеемся, что российские специалисты помогут спасти мою дочь. Бабушку мы уже потеряли», — подытожил Болдырев.
Крушение батискафа с россиянами на борту у берегов Хургады в Египте произошло накануне, 27 марта. На судне находились 45 граждан РФ. Погибли шесть из них, в том числе двое детей. В компании Sharm Hurghada Excursions, которая организовала экскурсию, сообщили «Известиям», что батискаф эксплуатировали около 10 лет.
Позднее в генконсульстве сообщали о спасении 38 россиян. Из них 24 человека развезли по отелям, остальные 14 граждан госпитализированы.