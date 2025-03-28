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США ввели санкции против связанных с движением «Хезболла» людей и организаций

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Фото: TASS/AP/Hussein Malla
dzen
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Управление по контролю за иностранными активами министерства финансов (OFAC) США ввело санкции против пяти физических лиц и трех организаций, которых считает связанными с ливанским шиитским движением «Хезболла». Соответствующий документ опубликовали 28 марта на сайте министерства финансов Соединенных Штатов.

Так, ограничительные меры вводятся в отношении компаний Lebanese United Group SAL, Ravee Sarl и Securol Glass Curtains.

OFAC считает, что внесенные в список рестрикций люди и организации вовлечены в сеть по уклонению от санкций, которая базируется в Ливане и поддерживает финансовую команду шиитского движения, передает «Газета.RU».

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Ранее 28 марта израильские военные нанесли удар по зданию в Ливане, которое, по данным Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), использовалось ливанским шиитским движением «Хезболла» для хранения беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Позже кадры атаки появились в распоряжении «Известий». На них видно, что после взрыва дом обрушился. По улице разнеслись клубы пыли. Уточняется, что место удара Израиля находится в 1 км от офиса канала Al Mayadeen.

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