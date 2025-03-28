Политолог допустила давление на ЕС в вопросе отмены санкций в отношении РФ

Соединенные Штаты будут вмешиваться во взаимоотношения РФ и Евросоюза (ЕС) — в частности, Вашингтон может надавить на Брюссель, чтобы добиться отмены санкций против Москвы. Об этом 28 марта «Известиям» заявила политолог, политтехнолог и публицист Наталия Елисеева.

Ранее в этот день официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что неотъемлемой частью «черноморской инициативы» является отмена ЕС санкций в отношении Россельхозбанка. Нежелание европейских стран снимать с Москвы ограничения означает, что они не хотят мира, подчеркнул он.

«Россия выдвигает абсолютно конкретные условия. <…> И таким образом Россия проверяет готовность со стороны Европы на смягчение своей политики. Более того, проверяет готовность к возобновлению взаимоотношений с Россией, а также, безусловно, готовность к выходу из украинского кризиса», — подчеркнула Елисеева.

По словам политолога, РФ озвучила свои требования для реализации «черноморской инициативы» на прошедших переговорах в Эр-Рияде 24 марта и в данный момент наблюдает за тем, какими будут ответные действия со стороны американцев и европейцев.

«Безусловно, США так или иначе будут вмешиваться во взаимоотношения между Россией и ЕС, потому что они сейчас взяли на себя роль государства, которое более-менее готово сесть за стол переговоров и взаимодействовать с Россией», — заключила эксперт.

Она отметила, что, учитывая предыдущие выпады новой американской администрации в отношении ЕС, скорее всего, США окажут давление на объединение и в вопросе отмены европейских санкций, необходимой для реализации «черноморской инициативы».

По итогам консультаций экспертных групп РФ и США в Эр-Рияде 24 марта стороны обсуждали реализацию «черноморской инициативы». Она состоит из двух частей: обеспечения безопасности судоходства в Черном море и исключения использования коммерческих судов в военных целях, а также снятия антироссийских санкций, препятствующих торговле.

Участник переговоров, председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин назвал прошедшую встречу конструктивной. Он добавил, что в Эр-Рияде обсуждались, в частности, доступ РФ к портам для экспорта агропродукции, а также подключение Россельхозбанка к платежной системе SWIFT, однако конкретные сроки не оговаривались.

Песков сообщил, что у Москвы и Вашингтона пока нет точных дат новых двусторонних контактов. При этом он подчеркнул, что диалог РФ и США обязательно продолжится.