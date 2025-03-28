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Число пострадавших при ракетном ударе ВСУ по Лисичанску увеличилось до семи

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина
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В Лисичанске Луганской Народной Республики (ЛНР) число пострадавших при ракетном ударе Вооруженных сил Украины (ВСУ) увеличилось до семи человек. Об этом 28 марта сообщила министр здравоохранения ЛНР Наталия Пащенко.

«Количество пострадавших в результате ракетного удара по Лисичанску увеличилось до семи человек. Пожилая женщина находится в тяжелом состоянии», — указано в Telegram-канале правительства ЛНР.

Уточняется, что в больницу с травмами были доставлены четыре женщины и трое мужчин. В основном это пожилые люди за 65 лет.

«В ближайшее время все пострадавшие будут доставлены для дальнейшего квалифицированного лечения в Луганскую республиканскую клиническую больницу», — добавила Пащенко.

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В этот же день глава региона Леонид Пасечник заявил о четырех пострадавших при ракетном ударе ВСУ. Кроме того, по его словам, повреждения получили жилые дома — обвалились несколько этажей и разрушилась кровля зданий. Также были повреждены близлежащие строения, среди которых отделения почты и МФЦ.

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