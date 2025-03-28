МИД РФ вызвал замглавы канадской дипмиссии из-за высказываний посла

В Министерство иностранных дел России вызван замглавы канадской дипмиссии Брайан Эбель, ему сделан демарш в связи с русофобскими высказываниями посла Канады в РФ Сары Тейлор после возложения цветов к монументу «Родина-мать» на Пискаревском кладбище в Санкт-Петербурге.

«Дипломату заявлено о неприемлемости упоминания блокады Ленинграда в предвзятой увязке с пактом Молотова — Риббентропа и Ялтинской конференцией», — указали 28 марта на сайте российского диппредставительства.

В МИД РФ подчеркнули, что данное утверждение является неуместным и оскорбляет память жертв блокады, также оно представляет попытку оправдать действия немецких захватчиков и искажает историю.

Кроме того, как сообщили в ведомстве, высказывание посла Канады неуместно накануне 80-летия победы Великой Победы, в которой участвовала канадская сторона.

«Усматриваем в поведении посла симптом послевоенной политики Канады, укрывшей на своей территории тысячи нацистских преступников и их приспешников из числа бандеровцев и других карателей», — подчеркнули в министерстве.

МИД РФ напомнил канадской стороне, что нельзя искажать историю ради политических интересов, особенно когда речь идет о нацистских преступлениях и их последователях на Украине. Также Тейлор рекомендовали помнить о братстве стран во время войны, которое долгое время служило основой двусторонних отношений.

22 марта официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что визит канадского посла на Пискаревское мемориальное кладбище — это не сострадание, а издевательский перформанс. Она указала на публикацию Тейлор, согласно которой блокада Ленинграда связывается с пактом Молотова — Риббентропа и Ялтинской конференцией. Захарова обвинила посла Канады в кощунстве и призвала ее изучать историю.